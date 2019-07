Zinedine Zidane non nasconde le intenzioni di mercato del Real Madrid. In particolare quelle che riguardano un suo connazionale, Paul Pogba, che è seguito da vicino dai Blancos. “Sappiamo quello che vogliamo, ci stiamo lavorando” ha detto Zizou, parlando proprio del centrocampista del Manchester United, seguito anche dalla Juventus, alla vigilia del match di International Champions Cup di Houston contro il Bayern Monaco. Seppur prudente, il linguaggio dell’allenatore evidenzia una volontà chiara di avere Pogba in rosa: “Fino al 31 agosto possiamo apportare modifiche - ha detto - ci potranno essere partenze ed entrate. Pogba pezzo mancante? Non ho intenzione di entrare in questo argomento. Abbiamo un piano con il club e vedremo cosa accadrà, ma oggi siamo concentrati sulla partita: quello che succederà dopo lo vedremo, molte cose possono accadere. Sembro sciocco perché rispondo sempre la stessa cosa, ma l'importante è che dentro il club sappiamo cosa vogliamo fare, e ci siamo”.

"Bale? Non è cambiato nulla, non è un problema"

Zidane ha parlato anche della questione relativa a Gareth Bale, dopo le frizioni dell’ultimo mese della scorsa stagione. Il gallese non sembra essere nei progetti del Real Madrid e può diventare una pedina in chiave mercato: “Bale non costituisce un problema - ha spiegato l'allenatore francese in conferenza - Non dirò che un mio giocatore è un problema. Può succedere di tutto, lui ha un contratto con il Real Madrid. Vedremo. Nulla è cambiato con Bale da giugno, niente affatto".