Una tradizione che prosegue, una scuola di portieri, quella friulana, che continua a sfornare talenti. L'ultimo di una nutrita schiera che ha da sempre rifornito il calcio italiano è Denis Franchi, classe 2002, che nell'ultima stagione ha militato, in prestito da una squadra di Promozione (il Prata Falchi), nell'Under 17 dell'Udinese. Nulla di strano se non fossse che a notare le qualità di questo giovane portiere sia stato nientemeno che il Paris Saint Germain. Il club campione di Francia ha seguito il ragazzo durante tutta la scorsa stagione e dopo un torneo di prova giocato a Nantes a deciso di sottoporgli un contratto triennale.



Insomma per un friulano di origini (anche se è nato a Carrara) come Gianluigi Buffon, che proprio al termine di questa stagione ha lasciato i parigini, un friulano che arriva e che in prospettiva potrebbe anche raggiungere la prima squadra aggiungendosi ai diversi italiani che in questi ultimi anni hanno vestito la prestigiosa maglia del Paris Saint Germain. Il giovane talento proseguirà gli studi in Francia e avrà l'opportunità di confrontarsi ai massimi livelli nel settore giovanile. Franchi proverà a coltivare un sogno che sebbene apparentemente impossibile, potrebbe diventare realtà.