Colpo di scena clamoroso: salta il trasferimento di Gareth Bale in Cina. L'indiscrezione, lanciata dalla BBC, ha trovato conferme. Il Real Madrid ha sospeso l'accordo per il trasferimento del gallese allo Jiangsu Suning, squadra di proprietà della famiglia Zhang. L'accordo prevedeva per l'esterno d'attacco un ingaggio da 22 milioni di euro a stagione. Resta ora da definire il futuro di Bale: l'attaccante non rientra nei piani di Zidane e continua ad avere molti estimatori in Europa e non solo. Sulle motivazioni del dietrofront del Real, potrebbero esserci anche scelte familiari alla base della decisione.

Marca: "La famiglia ha detto no"

Secondo il quotidiano spagnolo alla base dello stop al trasferimento ci sarebbero le pressioni della famiglia di Bale, che non vorrebbe trasferirsi in Cina. Per questo motivo, i familiari del gallese avrebbero chiesto a lui e agli agenti di provare a cercare alternative in Europa prima di dare il sì definitivo al trasferimento allo Jiangsu. Bale ha tempo fino al 31 luglio per dare una risposta definitiva allo Jiangsu e il Real ha lasciato libero il gallese di decidere. Perez sarebbe disposto a cedere il giocatore a un club europeo in cambio di un'offerta economica. Una sola cosa non è cambiata, sempre secondo Marca: Bale è fuori dai piani di Zidane