Milan sempre più vicino a Leao del Lille. Si allontana invece Correa, c'è troppa distanza tra i rossoneri e l'Atletico Madrid. In difesa è fatta per Duarte del Flamengo. Arsenal in vantaggio sul Napoli per Pépé, ma Ancelotti annuncia: "Faremo un grande colpo". Continua il duello Inter-Juve per Lukaku: i nerazzurri pensano a un rilancio, i bianconeri vorrebbero inserire Dybala nell'affare. Stop al trasferimento di Bale in Cina

IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO

LE NEWS DI SKY SPORT ANCHE SU WHATSAPP