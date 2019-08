Il Real era tornato sul suo nome ormai da qualche giorno, e ora il colpo sembra ormai chiuso. Tre indizi sembrano remare tutti nella stessa direzione, quella del trasferimento di Donny van de Beek in Blancos. In principio erano arrivate le indiscrezioni della stampa spagnola. Marca era stato chiaro: "Tutto fatto per van de Beek". Il Real ha l'accordo col giocatore, manca solo quello con l'Ajax raggiungibile per una cifra tra i 60 e i 70 milioni. Stessa linea anche per As, l'altro quotidiano vicinissimo alla vicende di casa Real, che dà ugualmente da ore l'affare verso una chiusura imminente. Dunque le parole del diretto interessato, lo stesso Donny van de Beek, rilasciate a Fox Sports: "Sì, il Real è interessato a me, ma la gente va troppo di fretta. Non voglio parlare di quello che può succedere, ora sono solo concentrato sulla partita contro il Vitesse". E, infine, ecco il messaggio dello stesso ten Hag, proprio nella conferenza alla vigilia della prima giornata di campionato: "Van de Beek è stato molto importante per noi nella scorsa stagione e ha cominciato quella attuale con grande entusiasmo, energia e freschezza. La sua partenza sarebbe una perdita ma sapevamo che sarebbe potuto accadere. Abbiamo fatto tutto il possibile per trattenerlo all'Ajax, però quando un club di questo calibro entra in scena diventa difficile farlo".

Pogba sì o no?

Tre indizi e, dunque, una prova: un'altra delle giovani stelle del sorprendente Ajax della scorsa stagione sta per fare le valigie. Dopo Frenkie de Jong al Barcellona e Matthijs de Ligt alla Juventus. Resta ancora un punto interrogativo sulla vicenda legata a Paul Pogba, seguito in questo mercato anche dalla sua ex Juve. As scrive di van de Beek come "piano B" in caso di difficoltà ad arrivare al francese, ma Marca specifica che il nuovo colpo dell'olandese non implica una chiusura definitiva per il centrocampista dello United. L'unica cosa certa è che il Real aveva promesso spese folli dopo la scorsa, deludente, stagione. E per ora le aspettative sono state tutte rispettate.