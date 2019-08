È sempre più gelo tra Neymar e il Paris Saint-Germain: il brasiliano resta fermo sulla sua posizione, cioè voler lasciare il club parigino già in questa sessione di mercato; il PSG ha capito che lo strappo non si può ricucire e agirà di conseguenza cercando di completare la cessione prima dell’inizio del campionato francese. Nelle scorse ore l’ultimo episodio che ha confermato come Neymar sia ormai un separato in casa: dopo la rifinitura della vigilia di Supercoppa, l’attaccante e il nuovo ds Leonardo non si sono salutati, ignorandosi. Al contrario, l’ex dirigente del Milan ha salutato tutti gli altri giocatori affettuosamente.

Supercoppa di Francia, Neymar nemmeno in panchina



Il motivo della freddezza tra i due risiede probabilmente nella proposta di Leonardo rifiutata da Neymar: consapevole che per il PSG sarà difficile trovare una soluzione vantaggiosa dal punto di vista economico in questa finestra di mercato, Leo aveva provato a convincere Neymar a restare per un solo altro anno a Parigi, per poi "lasciarlo andare" l’estate prossima. Ma il giocatore non vuole aspettare e anzi, ora i rapporti sono più tesi che mai. Ma dove può andare Neymar? Secondo quanto riportato anche in Spagna, è sempre il Barcellona la squadra pronta ad accoglierlo (riaccoglierlo, in questo caso): il PSG però non ha ancora aperto ad una trattativa con i blaugrana, che offrono soldi e contropartite – mentre i francesi vorrebbero soltanto cash. Tuttavia anche il Real Madrid – altra squadra che non molla Neymar – offre al momento la stessa soluzione cercando di inserire giocatori nell’operazione. Insomma, la situazione è al momento bloccata, ma difficilmente si tornerà indietro; intanto Neymar non è andato nemmeno in panchina per la partita di Supercoppa francese tra PSG e Rennes.