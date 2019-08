Pogba out contro il Milan: il Real Madrid continua a seguirlo

A tre anni dal suo arrivo in Inghilterra, risalente all'estate 2016, per Pogba potrebbe essere tempo di lasciare il Manchester United e la Premier League. Non è un mistero che sul centrocampista ci sia il Real Madrid, dove Paul troverebbe in panchina il suo connazionale Zinedine Zidane, e che il giocatore sia gradito in Italia alla Juventus. Il calciomercato in entrata in Inghilterra chiude però alle 17 di giovedì 8 agosto e nel caso di una sua possibile cessione all'orizzonte (il regolamento consente di vendere giocatori a leghe estere anche dopo la scadenza dell'8), i Red Devils dovrebbero accelerare i tempi per poter acquistare un sostituto.