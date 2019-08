Neymar non giocherà la partita di debutto del Psg in Ligue1 contro il Nimes. A confermarlo è stato lo stesso Leonardo prima della conferenza stampa di presentazione della partita: "Le negoziazioni per la vendita di Neymar vanno avanti e sono più avanzate di prima. Ne stiamo parlando. Le trattative proseguono, ma questo non vuol dire che ci sia un accordo". Il Psg avrebbe voluto chiudere la trattativa prima dell'inizio della Ligue1 ma non è riuscita a trovare un accordo con nessuna delle pretendenti. Un futuro quello del brasiliano sempre più verso la Spagna. Un possibile ritorno al Barcellona, o un trasferimento al Real Madrid. Entrambe le squadre spagnole non hanno però convinto con le loro proposte i francesi. Ora lo strappo con il Psg sembra definitivo, dopo l'assenza in Supercoppa Neymar salterà anche la prima partita di Ligue1.

"Le discussioni su Neymar non sono il mio lavoro"

Anche Tuchel ha successivamente aggiunto la sua personale opinione sulla questione Neymar: "Non si è ancora allenato per una settimana intera, non sarà possibile vederlo in campo domenica. Le discussioni su Neymar non sono il mio lavoro – ha continuato l’allenatore tedesco – Sono l’allenatore e pianifico gli allenamenti anche per lui. Attualmente sta svolgendo un lavoro individuale, parlo con lui ma sono concentrato sulla gestione sportiva".