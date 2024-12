Raspadori mezzala convince: non parte più?

Gli azzurri non hanno intenzione di privarsi del classe 2000, schierato nel ruolo di centrocampo da Conte nel match, deciso proprio con un gol di Raspadori, contro il Venezia. "Raspadori è coinvolto nel progetto e ci dà quella qualità e quei gol che ci servono per vincere queste partite", ha detto nel post partita l'allenatore azzurro

Giacomo Raspadori non si muove da Napoli. Nel corso della sfida giocata contro il Venezia, il classe 2000 è stato inserito in un ruolo inedito: quello di mezzala. L'ex Sassuolo ha infatti preso il posto di Anguissa al 70'. Risultato? Gol vittoria al 79'. Una posizione, quella nella quale Conte ha schierato Raspadori, inedita ma che sembra convincere l'allenatore azzurro: "Ci sto lavorando come interno di centrocampo – ha spiegato nel post partita Conte – È coinvolto nel progetto e ci dà quella qualità e quei gol che ci servono per vincere queste partite". Dopo 18 giornate di campionato, Raspadori ha giocato 9 partite (delle quali solo due dall'inizio) con un gol, realizzato proprio nella giornata di ieri contro il Venezia.