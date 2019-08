Dall'Olanda si monitorano con attenzione le condizioni di Hirving Lozano: al 50' di Psv-ADO Den Haag, l'attaccante messicano ha subito un duro colpo al piede in seguito a un contrasto con un avversario ed è stato sostituito da Gakpo. Come riporta Nieuwsblad, a destare particolare preoccupazione è che l'impatto ha interessato la zona vicina al ginocchio destro che ha già tenuto Lozano lontano dai campi in primavera e dalla Gold Cup con la maglia del Messico.

La situazione è in divenire e interessa inevitabilmente il Napoli, che negli ultimi giorni ha accelerato la trattativa con il club olandese e l'entourage del giocatore, assistito da Mino Raiola, per portare Lozano in azzurro.

Van Bommel frena: "Non sembra nulla di grave"



Al termine del match sono arrivate le parole dell'allenatore del Psv Mark Van Bommel, che ha provato a stemperare gli animi: "Lozano ha subito un colpo alla coscia, nel primo tempo. Lo scontro successivo accaduto nella ripresa non ha nulla che fare con questo ma non sembra nulla di grave".