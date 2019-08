L’annuncio ufficiale del Bayern Monaco non è ancora arrivato, ma per Philippe Coutinho in Baviera la tavola è già imbastita. E si sa anche quale sarà il numero di maglia che l’ormai ex fantasista del Barcellona vestirà: la numero 10. Merito - o meglio colpa - dello sponsor tecnico del club più titolato di Germania, l’Adidas, che per errore ha dato il benvenuto a “Cou” attraverso i suoi canali Instagram, diffondendo l’immagine del dorsale numero 10 su sfondo rosso, ovvero quello della divisa dei bavaresi, salvo poi fare dietrofront e cancellare il post. Una gaffe vera e propria, che, con buona pace di qualche scaramantico, non influirà sull’arrivo o meno del brasiliano, che ha già salutato il Barça ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura: guadagnerà 12 milioni netti a stagione. Per Coutinho la 10 significa un ritorno al passato: l’aveva vestita ai tempi del Liverpool, prima di cambiarla dopo il passaggio in blaugrana, a causa della presenza di Leo Messi. Responsabilità ancora maggiore se si considera che, al Bayern, quel numero è stato vestito per un decennio da Arjen Robben, giocatore che ha fatto la storia del club. Ora spetterà a Coutinho raccogliere il testimone e non far rimpiangere l’olandese.