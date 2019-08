Philippe Coutinho lascia il Barcellona e va al Bayern Monaco, ora è ufficiale. L'attaccante era stato escluso dal match d'esordio in Liga contro l'Athletic perché già destinato alla Bundes. I due club hanno trovato l'accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Coutinho, dalla Liga alla Bundes

Il brasiliano ha già prenotato il volo per Monaco di Baviera: partenza prevista per sabato dopo l'ultimo saluto al Barcellona. Arrivato nel gennaio 2018 per 120 milioni di euro più bonus (è l'acquisto più costoso della storia blaugrana), Coutinho ha segnato 21 reti in 75 presenze tra campionato e coppe. Classe '92, ex Inter, dopo due anni al Barça andrà a rinforzare il reparto offensivo di Niko Kovac e inizierà una nuova avventura.