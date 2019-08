Fiorentina a un passo da Ribery: possibili visite mediche domani. Roma, colpo Zappacosta: l'esterno arriva in prestito dal Chelsea, domani le visite. Intanto Fazio rinnova sino al 2021, mentre Santon è destinato al Maiorca. Inter, per Sanchez si attende il via libera dello United per chiudere l'operazione in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Milan, Maldini: "Per Correa nessuna novità, ma priorità alle cessioni". Laxalt è vicino all'Atalanta

