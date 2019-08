Come il ko di Dembélé complica l'affare Neymar

Un’altra pessima notizia per Valverde e i suoi, ma non solo. L'infortunio di Dembélé infatti rischia anche di privare il Barcellona di una delle pedine di scambio da offrire al PSG per riportare Neymar in Catalogna. L'allenatore dei francesi Thomas Tuchel aveva spiegato di non volersi privare della stella brasiliana se non con un sostituto adeguato in cambio. Il passaggio di Coutinho al Bayern Monaco e il ko del francese rischiano, come spiega il quotidiano catalano Sport, di costringere il Barcellona a dover formulare un'offerta cash per l'acquisto di O Ney. La cifra potrebbe sfiorare i 200 milioni di euro, ma potrebbe non essere sufficiente per superare le resistenze di Nasser Al-Khelaifi, proprietario del club parigino.