Thomas Tuchel lo aveva detto: "Fino a quando la situazione di Neymar non sarà chiarita, non giocherà per noi". Detto, fatto: anche per la terza partita di Ligue 1 il numero 10 del PSG non è stato convocato per la gara interna contro il Tolosa, dove i campioni di Francia sono chiamati al riscatto dopo il ko contro il Rennes. Neymar questa settimana si è allenato regolarmente con i suoi compagni, ma ciò nonostante rimane fuori dall’elenco dei convocati almeno fino al termine delle sessioni di mercato previste per il 2 settembre. Il quotidiano francese l’Equipe aveva riferito di tentativi di disgelo tra il club transalpino e il brasiliano che erano tornati quantomeno a parlarsi, ma evidentemente l’incertezza di mercato attorno alla sua posizione – conteso soprattutto da Real Madrid e Barcellona – continua a essere un ostacolo troppo grande per il suo ritorno in campo.

Dall’Inghilterra: pronta offerta da 109 milioni per Zaha?

Prima dell’inizio degli ultimi febbrili giorni di mercato, i francesi corrono ai ripari. Secondo quanto riferisce il tabloid inglese Mirror, il PSG avrebbe individuato in Wilfred Zaha del Crystal Palace il sostituto del brasiliano. Nella prossima settimana sono attesi emissari a Londra per provare a chiudere la trattativa mettendo sul tavolo i 109 milioni di euro che servono per assicurarsi l'ivoriano, che ieri ha giocato 90’ nel successo della squadra di Roy Hodgson all’Old Trafford contro il Manchester United.