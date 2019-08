Neymar-Barcellona, la trattativa resta aperta fino a lunedì

Stando alle parole del ds del PSG, non esiste ancora un accordo tra i club per il ritorno di Neymar in Spagna. Leonardo non ha però chiuso le porte a un trasferimento dell'attaccante brasiliano: "C'è una deadline naturale che è la chiusura del mercato, ma ormai dipende dal Barcellona". Che nell'ultima offerta aveva inserito i nomi del difensore Jean-Clair Todibo e del centrocampista Ivan Rakitic insieme a una somma cash, mentre non era arrivato da Ousmane Dembélé l'ok per il suo passaggio al club francese. La stella brasiliana, intanto, resta alla finestra. Già all'inizio dell'estate aveva espresso la volontà di chiudere la parentesi in Francia per tornare al Barcellona, e non ha cambiato le sue idee nemmeno di fronte alle parole dell'allenatore Thomas Tuchel e del compagno di reparto Kylian Mbappé, che avevano espresso il loro desiderio di trattenerlo. Fino a lunedì 2 settembre, data di chiusura del calciomercato in Francia e in Spagna, i giochi sono aperti.