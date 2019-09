"Neymar-Pogba? Ne abbiamo parlato, ma andiamo avanti senza di loro"

Il nazionale spagnolo ha rivelato ai microfoni di Radio Cadena COPE che il chiacchiericcio riguardante l'attaccante del Paris Saint-Germain e il centrocampista del Manchester United era diventato quotidiano all'interno dello spogliatoio, con i giocatori delle merengues che cercavano di decifrare le successive mosse di mercato. "Leggevamo che un giorno uno di loro era andato al Barcellona, l'altro giorno era associato al Real, quello dopo invece aveva deciso di restare nella sua squadra - le parole di Carvajal- ne abbiamo parlato anche con i brasiliani in rosa e ci hanno detto che non ne sapevano nulla". Nessun dubbio, invece, sull'utilità che avrebbero avuto i due rinforzi in rosa: "Neymar è uno dei primi cinque, se non dei primi tre giocatori al mondo: un nome del genere è il benvenuto in qualsiasi squadra. Anche l'arrivo di Pogba suonava molto bene, ma alla fine non è arrivato". Per rilanciare il Real dopo una stagione in cui il club ha vinto 'solo' la Coppa del Mondo per Club, Carvajal punta però forte su chi c'è in rosa: "L'organico è composto da chi c'è oggi e il nostro valore lo conosciamo. Non possiamo certo pensare a qualcuno che non è con noi".