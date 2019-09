"Pogba e Mbappé ci piacciono, ma non ce li vendono"

Il numero uno delle merengues si è soffermato sul centrocampista del Manchester United e sull'attaccante del PSG, cercati con decisione in entrata: Perez ha ammesso di aver provato a regalarli entrambi al Real Madrid 2019/2020, ma senza risultati. "Pogba era la nostra prima scelta, il Manchester United non ha voluto cederlo" le sue parole sul centrocampista ex Juventus. Discorso simile a quello legato a Mbappé: “Si tratta di un giocatore fortissimo, che ci piace molto, ma se un club decide di non cedere un giocatore non possiamo fare nulla". E quando un socio gli ha chiesto di un rinforzo francese da acquistare, Perez ha replicato: "È chiaro che ci piace un francese e tenteremo nuovamente di prenderlo, però al momento non li vendono". Porte chiuse, almeno l momento. Così come successo per un altro obiettivo cercato dal Real negli ultimi anni: "Abbiamo provato a portare Lewandowski a Madrid più di una volta ma non è stato possibile”.