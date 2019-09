Come bonus vi regaliamo anche i numeri sulle squadre che hanno incassato di più (sempre guardando al saldo tra spese ed entrate) in questa sessione estiva. Domina l'Ajax, che ha venduto i propri talenti con cui lo scorso anno ha sfiorato la finale di Champions, de Ligt (alla Juve) e de Jong (al Barça) su tutti. Per i lancieri +148,05 milioni di bilancio, con 57,7 milioni di spesa e 205,75 di entrare. Secondo posto per il Benfica (Joao Felix all'Atletico per 126 milioni) con un saldo attivo di +144,75 milioni. Spese per 43,75 milioni ed entrate per 188,5.