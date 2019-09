Il contratto di Lionel Messi non ha una vera e propria scadenza fissata al 2021, poiché all’argentino è riservata la possibilità di risolvere l’accordo con il Barcellona entro il 30 giugno di ogni anno. A rivelare questa clausola del contratto è il quotidiano argentino El Paìs, che riporta le informazioni comunicate da alcune parti che lavorano alla negoziazione tra la società e il giocatore. Dopo il 32° anno di età, la permanenza al club catalano è esclusivamente rimessa alla volontà di Messi. Questo gli permette di non dover trattare periodicamente un rinnovo dopo gli otto che ha ottenuto nei 14 anni di permanenza con i blaugrana. Così dunque si spiegherebbe perché l’attaccante non ha voluto sedersi nuovamente con il presidente Josep Bartomeu per ridefinire l’intesa. "In questo modo il calciatore è libero di fermarsi quando vuole, al termine della stagione, con un accordo tra entrambe le parti" ha spigato la fonte al giornale sudamericano. Peraltro una clausola del genere non è nuova: era stata già inserita nei contratti di Xavi, Iniesta e Puyol: giocatori che hanno legato indissolubilmente il proprio nome a quello del Barcellona. Anche in tal caso, un accordo simile si basa sulla lealtà che intercorre tra il Barça e Messi. Infatti, nonostante sia autorizzato a farlo, nella società nessuno ritiene probabile che l’argentino possa lasciare la squadra e accordarsi con un’altra per la prossima stagione. In ogni caso non è chiaro se, nel caso in cui effettivamente il giocatore dovesse accordarsi con un nuovo club, possano essere applicate sanzioni economiche.

La sfida per il Barça

Non è un compito facile trattenere Messi, per il Barcellona, dal momento che dipende dalla sua volontà. La dirigenza del club dovrà impegnarsi ogni anno per garantirgli la possibilità di giocare in una squadra competitiva in cui ha un ruolo centrale, al di là di ogni discorso relativo all’età o alle pressioni. L’argentino avrebbe sempre temuto di attraversare un declino simile a quello vissuto da Ronaldinho e potrebbe riflettere su un possibile cambiamento al termine della stagione. Una scelta su cui però non avrebbe in nessun modo influito l’assalto fallito a Neymar durante la sessione estiva di calciomercato.