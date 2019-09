“Io non comando, la trattativa Neymar lo ha dimostrato”

Il commento sull'operazione Neymar e sul mancato ritorno dell'attaccante in Catalogna è l'occasione per Messi per puntualizzare il suo ruolo nelle strategie di mercato del Barcellona: "Nello spogliatoio non imponiamo niente, diamo solo la nostra opinione. Io non comando, gioco a calcio" spiega. "Certo, ho seguito con attenzione la vicenda: il ritorno di Neymar avrebbe comportato una crescita sul piano tecnico ma anche per l'immagine del club e il volume di sponsor. Però sono semplicemente un giocatore. L'unica cosa a cui penso è vincere e conquistare titoli sul campo". L'estate di mercato ha portato nella rosa del Barcellona quattro volti nuovi: Neto, Junior Firpo, De Jong e Griezmann. "Squadra più forte dell'anno scorso? Non lo so – è il commento di Messi - abbiamo tante alternative, tanti ricambi. Perché degli ultimi 21 arrivati dal 2014 ad oggi solo 6 sono ancora in rosa? Giocare nel Barcellona non è semplice. Quando metti piede nel Camp Nou, la pressione si sente. Allora, o sei forte di testa e carattere, oppure andare avanti è complicato". E a proposito di Griezmann e del passato, quando il francese ex Atletico Madrid aveva rilasciato delle dichiarazioni contro il Barcellona prima di alcune sfide tra le due squadre, Messi ha liquidato così il tema: "L'ho conosciuto molto poco perché da quando è qui sono stato poco con il gruppo a causa dell'infortunio".