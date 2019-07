24. JUVENTUS (Italia): 40 milioni. I bianconeri sono solo l'ottava squadra di A per spese effettuate. Non che siano mancati gli acquisti, ma la maggior parte di questi sono arrivati a costo zero: da Ramsey a Rabiot per finire al ritorno di Buffon. Gli unici investimenti sono stati i 22 milioni per Luca Pellegrini e i 18 per Demiral. Oltre a Spinazzola (ceduto alla Roma per 29.5 milioni) la Vecchia Signora ha perfezionato alcuni riscatti in uscita che hanno fruttato 104 milioni complessivi nelle casse della società - (fonte foto Twitter)