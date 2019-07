Ha già in testa un sistema di gioco per la sua squadra? E in fase di non possesso, visto che la Roma in passato subiva tanti gol…

"Il sistema di gioco non è la questione importante, quello che è importante sono le dinamiche di gioco. Le indicazioni dell'allenatore sono importanti, ma poi bisogna valutare le caratteristiche dei calciatori. I giocatori in rosa adesso rispecchiano la mia idea di gioco. In Italia ha spesso vinto la squadra che ha avuto la miglior difesa, cercheremo di migliorare e difendere bene senza essere una squadra difensiva. Sottolineo che bisogna giocare con intensità, dando stabilità alla squadra anche in fase difensiva: per me è importante difendere lontano dalla porta. Il miglior modo per difendere è tenere la palla. Dirò di più: il gioco oggi è più strategico, si conosce molti degli avversari. Questo impone uno studio più approfondito degli avversari. La mia squadra giocherà in maniera strategica per poter battere l’avversario".