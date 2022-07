I più costosi (ruolo per ruolo) dell'estate 2022

Qual è (per ora) il portiere più pagato dell'estate? E il terzino destro o l'attaccante centrale più costoso? Passiamo in rassegna tutti i migliori, ruolo per ruolo, grazie alla cifre del portale Transfermarkt. E cosa dice il confronto col collega di posizione recordman della storia del mercato?

CALCIOMERCATO LIVE, TUTTE LE NOTIZIE