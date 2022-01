6/10 ©Ansa

L'ultimo centravanti serbo in bianconero, dove arriva dalla Real Sociedad dopo aver segnato a grappoli. A Torino è inizialmente la prima alternativa a Del Piero e Inzaghi, ma riesce a ritagliarsi gol importanti in Italia (doppietta decisiva all’Inter nel 2000) e in Europa, dove si conferma capocannoniere in Coppa Uefa. Delude alla Lazio nell'operazione che aveva portato Salas alla Juve, poi chiude la carriera a suon di gol tra Spagna e Serbia. È diventato dirigente sportivo, incarico che ha svolto prima all’Olympiacos e poi in Nazionale