L’accordo è vicinissimo, presto la Juventus e Gleison Bremer ufficializzeranno il prolungamento del contratto del difensore brasiliano, che resterà così in bianconero fino a giugno del 2028 . Un’operazione che il club ha dimostrato di volere, confermando la centralità di Bremer nel progetto futuro, e che nelle prossime ore dovrebbe portare alla firma. Il contratto di Bremer, attualmente, scade a giugno 2027 e verrà così prolungato di un altro anno. Una firma con cui prosegue la campagna di rinnovi di contratto in casa Juventus, con i bianconeri al lavoro anche per prolungare gli accordi con altri big come Rabiot, Chiesa e Vlahovic.

I numeri di Bremer alla Juventus

Classe 1997, arrivato in bianconero dal Torino per 50 milioni nell’estate 2022, quando fu soffiato all’Inter che pareva in vantaggio per assicurarselo, Bremer è alla sua seconda stagione alla Juventus (dopo 4 in granata). Molto positivo il suo impatto in bianconero (43 presenze, 5 gol e 1 assist in tutte le competizioni alla prima stagione), il brasiliano si sta confermando anche quest’anno, con 17 presenze e un gol nel campionato in corso.