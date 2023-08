Possibile svolta nella trattativa che potrebbe riportare Romelu Lukaku in Italia dopo la rottura con l'Inter. Il Chelsea, per la prima volta, ha aperto al possibile arrivo di Dusan Vlahovic a Londra: qualora il serbo raggiungesse i Blues, i bianconeri potrebbero prendere il belga. Ma quali sono i numeri dei due (dati Transfermarkt) quando hanno giocato contemporaneamente in Serie A? Eccoli a confronto

LUKAKU-JUVE, IL CHELSEA APREA A VLAHOVIC: LE NEWS