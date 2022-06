Dopo una sola stagione al Chelsea, Romelu Lukaku torna all'Inter. L'attaccante belga è pronto per la sua nuova avventura in nerazzurro dopo lo Scudetto vinto con questa maglia nel 2020-21 con Antonio Conte in panchina. Per Simone Inzaghi un rinforzo importante in attacco se si considerano i numeri di Lukaku nelle due stagioni già trascorse all'Inter. Vediamoli nel dettaglio