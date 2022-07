1/18

Haaland+Phillips = 108,75 mln. Agli sceicchi del Manchester City, quest’anno, sono bastati i primi due colpi di mercato per superare quota 100 milioni spesi. Anche un anno fa non impiegarono molto, e in generale si tratta di un “traguardo” che, ogni estate, non faticano a superare. Negli ultimi 10 anni, solo una volta il City ha speso meno di 100 milioni per il mercato estivo, e in generale, da quando il club è in mano a Mansour, ha sborsato un totale di oltre 2000 milioni di euro