Lo spettacolo è di casa all'Etihad, dove domenica (diretta alle 17.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, anche in 4K) Citizens e Reds si contendono il titolo. Come hanno fatto a dominare in Inghilterra e in Europa? Torniamo agli inizi di Guardiola e Klopp, allenatori che hanno segnato un'era anche sul mercato: ricordate tutti i loro acquisti? E chi ha speso di più? Ecco come hanno costruito due corazzate (dati Transfermarkt)