Un gol all'Inter di Mourinho lo consacra, la Juve lo fa suo per 12 milioni. El Malaka, però, si vedrà quasi esclusivamente in infermeria: 6 lunghissimi anni in bianconero tra infortuni, prestiti e sfighe varie (nonostante le scarpe portafortuna). Con un rinnovo di contratto assurdo solo in apparenza

di Vanni Spinella

