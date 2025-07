Boban, Modric, il gigante Smoje e Brncic nell'affare Pirlo: i 10 croati del Milan

Se Smoje di partite ne gioca appena nove, meno ne colleziona tale Drazen Brncic, nome noto ai pochi che già masticavano calcio a inizio anni Duemila. Centrocampista: arriva dal Monza ma non riesce a imporsi, finisce anche in prestito al Vicenza e poi viene inserito nell'affare che porta Andrea Pirlo al Milan; parola di Massimo Moratti in una recente intervista: il suo più grande rimpianto da presidente dell'Inter. Ovviamente, Pirlo passa al Milan per 35 miliardi di lire e non come scambio alla pari con Brncic, semplicemente inserito nella trattativa. Il croato, tra l'altro, non è nei piani di Cuper e in nerazzurro giocherà zero minuti.