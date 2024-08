Bomber implacabile con la maglia del Bayern Monaco tra fine anni Novanta e inizio Duemila: in Baviera mette la firma su Bundes a ripetizione e una Champions, tra l'altro vinta in finale a Milano; ma a San Siro in rossonero non ci gioca mai. Il Milan lo compra da giovanissimo nel 1991, ma gli slot stranieri sono occupati (da tali Van Basten, Gullit e Rijkaard): finisce in prestito in Svizzera e poi lascia definitivamente per cercare fortune in Germania. In quegli anni al Milan giocò anche Andre Cruz, preso dal Napoli dopo una telenovela-derby di mercato con l'Inter.