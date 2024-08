È fatta per l’arrivo di Emerson Royal al Milan. Accordo per 15 milioni di euro più bonus. Non resta che organizzare il viaggio del brasiliano verso l'Italia e programmare le visite mediche

Emerson Royal sarà un nuovo giocatore del Milan . È fatta per il passaggio del terzino brasiliano ai rossoneri. Sono stati infatti firmati i documenti tra il Milan e il club inglese che hanno trovato l’accordo sulla base di 15 milioni di euro più bonus . Ora, non resta che organizzare il viaggio del brasiliano verso l'Italia e programmare le visite mediche.

I numeri di Emerson Royal

Agli Spurs dal 2021, Emerson Royal si appresta a salutare la Premier dopo 101 presenze arricchite da 4 gol e 2 assist in tutte le competizioni. Nel corso dell’ultima annata, invece, con la maglia del Tottenham per lui 22 presenze in tutte le competizioni con un gol realizzato, per la precisione contro il Brentford nel corso della prima giornata di Premier League.