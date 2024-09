France Football ha svelato la lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2024. La lotta per la vittoria è serratissima, ma volendo fare una classifica in base al valore di mercato chi sarebbe a trionfare? Anche qui in questo caso sarebbe difficilissimo giudicare, visto che in testa a pari merito ce ne sono addirittura quattro. Di seguito la classifica dei 30 candidati secondo il loro VdM (dati Transfermarkt)

PALLONE D'ORO: I CANDIDATI A TUTTI I PREMI