Almeno la metà degli assoluti protagonisti della rosa del Real ha 25 anni o meno segnati sul passaporto (Mbappé, per dire, è solo l'ultimo). Molti sono arrivati da diciottenni o diciannovenni e (quasi) in ogni estate i blancos hanno puntato su giocatori forti e molto giovani. Così Ancelotti &Co hanno costruito la dinastia del presente e del futuro

