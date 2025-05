Introduzione

C'è anche la mano di Giovanni Sartori, direttore tecnico rossoblù dal 2022, nel capolavoro del Bologna che ha trionfato in Coppa Italia come non accadeva dal 1974. Straordinaria l'evoluzione dei rossoblù per crescita di valore di mercato, boom garantito anche dalle intuizioni del 'Cobra'. Tantissimi i suoi colpi in carriera, plusvalenze che aveva garantito anche all'Atalanta e prima ancora col miracolo Chievo (dati Transfermarkt)



