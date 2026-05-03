Altro che ultimo giorno o ultime ore, qui sono quasi gli ultimi minuti. Sono esattamente le 19.52 dello scorso primo settembre quando l'Inter deposita il contratto di Akanji, otto minuti in tempo. Un calcolo facilissimo per lui che è un vero genio della matematica, sì, di quelli che sanno fare a mente, e in pochi secondi, 93x60+20 (che, per la cronaca, fa 5.600 e in questo video potete vederlo coi vostri occhi).

Una mente ideale per i calcoli, ma anche per la tattica e per il calcio, che al giorno d'oggi sono campi non poi così distanti. Preso per riempire la casella lasciata vuota da Pavard (anche lui comprato sul gong del mercato di due estati prima e poi scudettato). Subito decisivo e ora anche riscattato ufficialmente con la vittoria del tricolore. Perché spesso l'intuizione giusta viene all'ultimo.