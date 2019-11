2/13

MAURO ICARDI. Dopo un'estate tormentata, da protagonista dell'ultima telenovela di mercato, è rinato a Parigi. Cinque gol e un assist in 6 partite di campionato, 4 reti in 4 apparizioni in Champions. In prestito con diritto di riscatto al club parigino, sta facendo di tutto per convincere il Psg a non rispedirlo a Milano al termine di questa stagione, puntando su di lui per il dopo-Cavani