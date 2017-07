"Nuovo ruolo? Mi adatterò"

A proposito di novità, la Roma si è presentata innanzitutto con un nuovo allenatore. “Ho avuto una bella impressione dello staff. Sono tutti disponibili, anche tutti noi ci siamo messi a disposizione: il mister è molto chiaro con le sue idee, quindi noi giocatori dobbiamo essere bravi a metterci a disposizione e stiamo cercando di farlo. Ovviamente non è una cosa semplice cambiare da un modulo all’altro, personalmente dovrò tornare al ruolo che avevo 3-4 anni fa. Mi devo di nuovo un po’ adattare, ma non credo ci siano problemi. Voglio fare bene, come lo vuole tutta la squadra” ha spiegato il belga. Il giocatore ha quindi commentato la tournée americana: “Per quanto riguarda le partite in sé è sempre buono far risultato. La situazione di quest'anno è un po’ meglio rispetto alle altre esperienze, non viaggiamo ogni due giorni, ci siamo stabiliti in un posto e viaggiamo solo per la partita. È molto simile a quello che facciamo per il campionato, credo sia la formula migliore rispetto ai tour fatti in precedenza. Nelle partite abbiamo affrontato avversari importanti, noi giocatori vogliamo metterci in mostra e contro avversari forti hai la possibilità di dimostrare quanto vali”.

"La Juve è forte, ho sempre sentito la sfida con loro"

Gli acquisti hanno fatto una buona impressione a Nainggolan. “I nuovi saranno sicuramente validi, daranno il loro contributo e metteranno in difficoltà allenatore e giocatori. È buono avere concorrenza, così la concentrazione e la voglia di far bene aumenta e si può far sempre meglio. Per quanto riguarda Cengiz Under ho visto che ha personalità e tante qualità tecniche, sicuramente può crescere fisicamente e si vede che i colpi ce l’ha. Mi ha impressionato” ha ammesso il centrocampista. Prossimamente Roma-Juve, che non è mai un’amichevole: “Siamo in preparazione, ma quella di domenica è una partita che ho sempre sentito. Questa cosa nasce da tanti anni fa. Io però sono sempre uno sportivo e quando c’è da dire che è una squadra forte lo dico: è una squadra forte. Poi ovviamente ci sono sempre le battute e le botte e le risposte, cose che fanno parte del gioco”. Infine, un messaggio al popolo giallorosso: “Io spero di ritrovare lo stadio dell’ultima partita. Abbiamo bisogno di una spinta e credo che come in tutte le altre squadre si può fare meglio con una bella bolgia dietro. Una volta che tornerà la bolgia vera di Roma, credo che diventerà difficile per tante squadre portarci via in punti”.