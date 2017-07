Presentazione di Hector Moreno ma anche tanti indizi utili per il prossimo calciomercato della Roma. Nella conferenza stampa per il difensore messicano è intervenuto il direttore sportivo Monchi. Le prime domande riguardano la trattativa con il Leicester per Riyad Mahrez. "Non lavoro mai per un solo nome ma su diversi fronti, mi sembra il modo più logico di operare. Tra le diverse possibilità, Mahrez è quella che è diventata di dominio pubblico, altre invece no. Per lui abbiamo presentato due offerte, la seconda la riteniamo giusta e non siamo andati oltre, ora valutiamo altre opzioni. Non esistono percentuali, un’operazione si chiude o non si chiude" ha spiegato Monchi. Sulla permanenza di Manolas, il ds si è espresso così: "Ad oggi è un calciatore della Roma e continuerà ad esserlo per molto tempo. Mi risulta che sia felice qui. Sul mercato la priorità è l’esterno destro, perfezionato anche questo acquisto poi verificheremo se siamo felici di questa rosa. Non dobbiamo essere frettolosi, sinora abbiamo fatto un buon mercato, in linea con obiettivi e tempi che avevamo fissato".