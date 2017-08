Douglas Costa, Bernardeschi, De Sciglio, Szczesny: il calciomercato della Juventus è già costellato da grandi nomi, ma Marotta e Paratici non hanno concluso il percorso di rinforzamento della rosa. Dopo aver praticamente preso un giocatore per reparto, i bianconeri vogliono puntellare l’unica zona di campo su cui ancora non hanno agito: il centrocampo. In questo senso, i nomi di Blaise Matuidi del Paris Saint-Germain e di Steven N’Zonzi del Siviglia restano i nomi preferiti. Per quanto riguarda il francese, già l’anno scorso sembrava fosse fatta per il passaggio alla Juve, prima che il nuovo allenatore Emery pregasse il giocatore di rimanere e la dirigenza parigina rifiutasse la cessione. Contrariando, peraltro, il giocatore. Una stagione dopo, può essere il momento giusto per piazzare il colpo e i contatti proseguono con Matuidi e il club francese. In secondo piano N’Zonzi, per cui col Siviglia non era stato raggiunto un accordo per le modalità di pagamento di una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, alla quale gli andalusi non vogliono praticare sconti. Ormai praticamente sfumato Emre Can, convinto da Klopp a rimanere a Liverpool, col turco che ha accettato con entusiasmo.

La situazione Keita

Intanto resta viva la pista Keita Balde. Dopo l’inserimento nella trattativa, col senegalese nelle mire dell’Inter, la Juventus ha avanzato una prima offerta da 20 milioni di euro, comprensiva di bonus, alla Lazio, che l’ha ritenuta troppo bassa. La richiesta dei biancocelesti resta di 30 milioni, adesso la palla ripassa alla Juve che dovrà riflettere se procedere o meno all’acquisto del giocatore stando così le cose.