Ibrahimovic e i pensieri sul futuro

Ma dove giocherà Zlatan Ibrahimovic nella prossima stagione? Un indizio lo ha dato qualche giorno fa il presidente dei Los Angeles Galaxy, Chris Klein: "Abbiamo un rapporto incredibile con Zlatan e il suo agente. Lui ama il nostro club, ama LA, abbiamo un interesse per lui, ma credo che per ora voglia rimanere in Europa, le nostre porte sono aperte per un giocatore così. Vedremo dove andrà". Ancora presto, quindi, per trasferirsi in America. Ibrahimovic si sente ancora un giocatore importante per il calcio europeo, vuole ritornare protagonista dopo il recente infortunio. Josè Mourinho continua a pensare a lui, nonostante l'arrivo di Lukaku. Mentre i tifosi del Milan sognano un suo ritorno in attacco, come colpo a sorpresa di uno straordinario mercato. Ibrahimovic riflette ed attende l'offerta giusta per ritornare in campo, per affrontare una nuova sfida a 36 anni.