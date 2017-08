Obiettivo numero uno per l'attacco della Roma, è sempre Riyad Mahrez il nome seguito da Monchi. I giallorossi stanno provando a sconfiggere la resistenza del Leicester, che non si schioda dai 40 milioni richiesti al di fuori dell'Inghilterra per il cartellino del fantasista algerino. Ma un indizio potrebbe avvicinare Mahrez alla Roma. Il Leicester, infatti, ha chiuso la trattativa per l'arrivo di Kelechi Iheanacho dal Manchester City. Operazione da 28 milioni di euro, con il calciatore che effettuerà presto anche le visite mediche con gli ex campioni di Inghilterra. Un rinforzo, quello di Iheanacho, che potrebbe aprire ad una cessione di Riyad Mahrez.

L'ultimatum di Monchi e l'alternativa Vazquez

"Abbiamo presentato due offerte, la seconda ci sembra quella giusta": con queste parole Monchi, qualche giorno fa, aveva lanciato una sorta di ultimatum al Leicester. "Non lavoro mai per un solo nome ma su diversi fronti, mi sembra il modo più logico di operare. Tra le diverse possibilità, Mahrez è quella che è diventata di dominio pubblico, altre invece no. Per lui abbiamo presentato due offerte, la seconda la riteniamo giusta e non siamo andati oltre, ora valutiamo altre opzioni. Non esistono percentuali, un’operazione si chiude o non si chiude", ha poi aggiunto il ds giallorosso. La Roma era arrivata a 35 milioni bonus compresi, con il Leicester che continuava a chiederne 40. E, come detto, Monchi segue anche piste alternative: tra queste, ovviamente, c'è quella che porta a Lucas Vazquez. Il classe '91 del Real Madrid è il piano "B" qualora non dovesse andare a buon fine la trattativa per Riyad Mahrez. Quest'ultimo, però, potrebbe essere spinto alla Roma proprio dall'arrivo di Iheanacho al Leicester.