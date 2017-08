Calciomercato nerazzurro pronto a entrare sempre più nel vivo, tra possibili nuovi arrivi, qualche cessione e alcuni talenti ritenuti intoccabili dallo staff tecnico nerazzurro. E’ il caso, quest’ultimo, di Antonio Candreva: l’Inter, infatti, è intenzionata a continuare a puntare forte sull’esterno offensivo classe 1987. Nessun avallo da parte di Luciano Spalletti alla sua cessione e nessuna offerta pervenuta da parte del Chelsea o da altri club. Candreva, dunque, al momento intoccabile. A proposito di esterni offensivi, novità intorno a Ivan Perisic: la società nerazzurra sta preparando la proposta di rinnovo contrattuale per l’esterno offensivo croato, una mossa chissà anche per provare a mettere un po’ di fretta al Manchester United che negli ultimi 5/6 giorni ha raffreddato i contatti, non alzando ulteriormente la proposta iniziale respinta dall’Inter. Inter che comunque – anche in caso di permanenza di Ivan Perisic – proverà ugualmente ad inserire un nuovo esterno offensivo in rosa.

Da Murillo e Kondogbia a Ranocchia: il punto sulle cessioni

Capitolo cessioni, argomento sempre caldo in casa Inter: con Biabiany che è Praga con il permesso della società nerazzurra per negoziare il suo ingaggio con lo Sparta di Stramaccioni dopo che l’accordo tra i club è già stato raggiunto, con la valigia in mano c’è sempre Murillo. Il difensore colombiano piace molto al Valencia, ma la società spagnola non ha ancora presentato quell’offerta da 15 milioni richiesta dall’Inter per far partire il calciatore: parti che comunque si aggiorneranno, con il Valencia che intanto ha già presentato una proposta da cinque anni a Murillo. In attesa di trovare formula e cifra giusta con l’Inter per provare a sbloccare l'affare. Tra i due club si è anche parlato di Kondogbia, ma anche in questo caso il Valencia non sembra intenzionato ad investire i 30/35 milioni di euro che darebbero il via alla trattativa. In uscita c’è anche Andrea Ranocchia, il difensore però al momento non sembra convinto ad accettare le proposte arrivate fino a questo momento dall’Inghilterra e dal Genoa.

Dalbert a un passo dal nerazzurro

Cessioni ma non solo, perché l’Inter prepara anche un movimento in entrata: sempre più vicino infatti l’arrivo di Dalbert, terzino brasiliano classe 1993 di proprietà del Nizza. Affare ormai in dirittura d’arrivo, 20 milioni di euro più bonus la cifra che sembra aver definitivamente messo d’accordo i due club. Da mercoledì in avanti, infatti, ogni giorno potrebbe essere quello giusto (possibile definizione entro le prossime 48 ore) per mettere nero su bianco l’affare, anche se al momento non risultano programmate le visite mediche per la giornata di giovedì. Ma il matrimonio tra Dalbert e l’Inter è davvero a un passo dal celebrarsi.