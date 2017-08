La vicenda relativa all’esterno da consegnare a Eusebio Di Francesco si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo il racconto di ciò che sembrava soltanto un retroscena, che vedeva coinvolti la Roma e il Borussia Dortmund per Emre Mor, i giallorossi adesso fanno sul serio per il turco. Il primo approccio con i tedeschi è avvenuto il mese scorso, prima che si chiudesse la trattativa per Cengiz Under, e il club aveva offerto 22 milioni di euro. I tedeschi avevano declinato la proposta, pretendendo 25 milioni più altri 5 di bonus. Una posizione che aveva convinto Monchi a virare altrove. Quindi, l’interesse per Riyad Mahrez per il quale però si è raggiunta una fase di stallo che si protrae da troppo tempo: le parti sono distanti e l’operazione pare ormai compromessa. Non sono bastati infatti i circa 35 milioni bonus compresi che erano stati offerti, con il Leicester che non ha voluto smuoversi dalla propria posizione (40 milioni per la cessione all’estero, 50 per la cessione ad una squadra di Premier League). Così, la Roma ha deciso di ridare l’assalto a Emre Mor, con il Borussia che ha abbassato le pretese economiche. I giallorossi hanno pronta un’offerta da circa 20 milioni, battendo così la concorrenza della Fiorentina che si era fermata a 12-13 più bonus. Da tenere sempre in considerazione, tra le alternative, ancora Lucas Vazquez del Real Madrid.

Sadiq, futuro in prestito

Sul fronte rinnovi, è a un passo quello di Sadiq. Filtra ottimismo infatti dopo l’incontro tra la società e gli agenti del giocatore. Tuttavia, il suo futuro immediato non sarà giallorosso perché con ogni probabilità partirà in prestito: Hellas Verona, Crotone e Spal le possibili destinazioni per l’attaccante.