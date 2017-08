Una scelta che allontana ogni suggestione possibile. Paulo Dybala è il nuovo numero 10 della Juventus, dopo Del Piero, Baggio, Pogba e Tevez. Un colpo di marketing e un segnale che spazza via le voci di un possibile trasferimento dell’argentino a Barcellona. I blaugrana, infatti, sono ancora alla ricerca di un pezzo da novanta per sostituire Neymar, trasferitosi al Paris Saint-Germain negli scorsi giorni. Intanto, Marotta e Paratici sono a lavoro per trovare il centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri, che festeggia 50 anni l’11 agosto. Sempre più lontano Emre Can, che difficilmente lascerà il Liverpool. Dall’Inghilterra riportano che il giocatore non verrà svenduto e che si sta allenando con il gruppo di Klopp, che ha avuto un ruolo decisivo nella permanenza del giocatore ai Reds. Le altre alternative per il reparto sono Matuidi, N’Zonzi e André Gomes, così come Kovacic. Per il croato non ci sono stati contatti col Real Madrid ma soltanto con l’agente del giocatore e alcuni intermediari. La speranza della Juve sta nella situazione difficile che vive in Spagna, dove viene poco utilizzato: la voglia di trasferirsi potrebbe giocare un ruolo importante.

Rincon al Toro, Kean parte se arriva Keita

I bianconeri lavorano anche in uscita. Tomas Rincon è ad un passo dal Torino: l’accordo tra le due società è stato già raggiunto. Alla Juve andranno 2 milioni per il prestito e 7 per il diritto di riscatto che può diventare obbligatorio al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Per Moise Kean invece è vivo l’interesse del PSV Eindhoven. Nel caso in cui arrivasse Keita Balde dalla Lazio, la dirigenza potrebbe cedere l’attaccante classe 2000 agli olandesi.