Un social per lanciare il messaggio, una diretta Instagram per svelare che, nei propri pensieri, il Milan c’è eccome. Il futuro di Aubameyang resta per adesso in bilico, tra il Borussia Dortmund che vorrebbe tenerlo e il club rossonero che continua a spingere per metterlo al centro del proprio attacco. Dalla Germania gli ammiccamenti non mancano, l’ultimo arriva direttamente dall’attaccante franco-gabonese che, in diretta con i propri tifosi, ha fatto capire che non gli dispiacerebbe tornare ad allenarsi a Milanello. "Io voglio, ma loro stanno dormendo… Che devo fare" la frase sibillina di Auba che, incalzato dai propri fan su un suo ritorno al Milan, dimostra con ampi gesti di gradire eccome la possibilità di vestire nuovamente la maglia rossonera. Intanto, mentre le voci sul suo futuro si fanno sempre più insistenti, l’attaccante del Borussia non smette di fare il proprio lavoro: cioè segnare. Impegnato infatti ieri sera in Coppa di Germania, Aubameyang non ha lasciato scampo al Rielasingen-Arlen, segnando una tripletta nel poker completato da Marc Bartra. Segnali su segnali che il Milan stenta, per adesso a cogliere. Il messaggio di Auba però è chiaro "Stanno dormendo", toccherà a Fassone e Mirabelli far suonare presto la sveglia.