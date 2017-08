"Spinazzola resta? Va via?". In casa Atalanta, negli ultimi giorni, non si parla d’altro. La Juve sta spingendo per portare a Torino Spinazzola, obiettivo per la fascia, ma i nerazzurri fanno muro: "Spinazzola non si muove da Bergamo". E attraverso le pagine dell’Eco di Bergamo, anche Gasperini ha detto la sua. Primo punto: "Spinazzola non sarà convocato contro la Roma". Niente esordio stagionale per l’ex Perugia, al centro del mercato. Così Gasperini. Gasperini parla della situazione-Spinazzola, out contro i giallorossi: "Ho otto giorni per inserire de Roon - racconta l’allenatore - è vero che Freuler è cresciuto. Ma Spinazzola non ha giocato a Valencia, col Venezia e non ci sarà con la Roma. Per me è un titolare inamovibile, ma questo è un problema tra Atalanta e Juventus. Vediamo come finirà il mercato. A giugno ci siamo detti: parte Kessie, gli altri restano. Invece abbiamo perso Conti. Se ora partirà Spinazzola può essere che a fine mercato, io passi a scelte tattiche diverse: non aggiungo altro".

"Arsenal? Meglio incontrarla subito"

Poi sull’Europa League: “"Sono molto contento di come la squadra ha affrontato queste gare. Sono servite per rompere il ghiaccio e per capire che possiamo giocare da Atalanta anche in Europa. Erano solo amichevoli ma ho visto l'atteggiamento giusto e la voglia di essere noi stessi. Sorteggi di Europa League? Io una forte vorrei avere la soddisfazione di affrontarla. Arsenal? Meglio subito, tanto si qualificano due squadre e comunque prometto alla nostra gente che se andiamo in finale non perdiamo di sicuro. Lo posso dire, tanto non succederà".

"Gomez? Vogliamo mandarlo ai Mondiali"

Un pronostico: "Il Napoli lotterà per lo scudetto con la Juventus. Per le altre aspetto settembre, l'Inter è la terza forza, il Milan ha cambiato tanto, il Torino sarà l'outsider". Gasperini crede molto nel Papu, fresco di rinnovo e protagonista l’anno scorso: "Vogliamo mandare Gomez ai mondiali con l'Argentina. E mi piacerebbe che Petagna facesse 12 gol".