Un mercato da chiudere, da impreziosire con la ciliegina finale: quella per l’attacco. L’ultimo tassello per costruire il nuovo Milan, passando dal preliminare di Europa League e sognando un grande campionato. Una Serie A da portare avanti con tanti gol, tutti rossoneri, magari dai piedi di Kalinic. Atteso, desiderato: ma l’accordo definitivo con la Fiorentina non c’è ancora. E allora, cosa manca? Il problema sono le modalità di pagamento tra i due club, ancora distanti. Ah, da non sottovalutare il corteggiamento dell’Everton: perché i Toffees sono alla finestra, forti della loro offerta di 29 milioni di euro. Non solo, la dirigenza Viola è in maggiore sintonia col club inglese: che pagherebbe l’attaccante più velocemente rispetto i rossoneri, in due anni. Il Milan, però, è molto più avanti per quanto riguarda l’accordo col giocatore: tutto definito, al netto di un contratto a 3/3,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Intanto l’agente del croato, Erceg, è a Milano: si tratta e si aspetta. Ma il tempo stringe.